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AK Partili kadınlardan Halep'e yardım eli



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Halep için kardeşlik zamanı" kampanyası kapsamında AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere toplanan yardımların yüklü olduğu 2 TIR, dualarla yola çıktı.

AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan ve Türk Kızılayı aracılığıyla Halep'teki mazlumlara ulaştırılacak yardım TIR'ları için AK Parti Manisa İl Başkanlığı önünde tören yapıldı.

Törende konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa Türkiye olarak onların yanında olduklarını belirtti. Yardımlarla Suriyeli mazlumların bir nebze de olsa kışı rahat geçirmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Mersinli şunları söyledi:

"15 gün süren bir çalışma ile bu yardım çalışmasını tamamladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Halep'te veya dünyanın herhangi bir yerinde mazlum olan dünya vatandaşlarına Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti her zaman hazır olacaktır. Bunun en güzel örneğini de bugün yaşıyoruz. Oradaki kardeşlerimize ulaştıktan sonra kışın bir nebze de olsa rahat bir kış geçirmeleri için karınca, kararınca elimizden geleni yağmış olacağız."

İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver de gönderilen yardımların günlük ihtiyaca göre toplandığını belirterek, yardım malzemeleri arasında 2 bini aşkın battaniye, çocuk maması, bezi, gıda, bay, bayan, kışlık çocuk giysisi bulunduğunu söyledi. Yardım malzemeleri yüklü iki TIR dualarla bölgeye uğurlandı.

(SC-Y)



12.01.2017 16:06:34 TSI

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