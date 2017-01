YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ay-yıldızlı 2017 takvimine vatandaşlardan tam not

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi'nin üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk resminin ve Ay-Yıldızlı bayrağımızın yer aldığı 2017 yılı takvimi Turgutlu esnafı ve vatandaşlarla buluştu.

Turgutlu Belediyesi'nin 2017 yılı takvimi esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bu yıl ilk kez hazırlatılan takvim, Ocak 2017 belediye hizmet bülteniyle birlikte ücretsiz olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerince esnafa dağıtıldı. Esnafın ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan takvimler tam not aldı. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak adına bu yıl farklı bir kültür hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Yıl boyunca duvarda asılı kalan takvimlerimizin bu yıl Ay-Yıldızlı bayrağımız ve elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmiyle olmasını istedik. Çünkü bizler her daim Ay-Yıldızlı bayrağımızla, Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyuyoruz. Bu doğrultuda tek sayfalık bir çalışma hazırladık. Esnafımız ve vatandaşımızın beğenisini toplaması bizleri oldukça memnun etti. Bugüne dek ulaşamadığımız esnaf ve vatandaşlarımız belediyemizi ziyarete ederek Çözüm Masamız'dan takvimlerini alabilirler" dedi.

