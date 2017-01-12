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ÇEDAŞ, öğrencileri ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 'Enerji Tasarrufu' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini düzenlenen törenle takdim etti.

Yozgat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılıçarsalan, ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Işık Gün, ÇEDAŞ yöneticileri ve öğrenciler ile velileri katıldı. Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ÇEDAŞ tanıtım filmi ve Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla hazırlanan 'Tasarruf Ediyorum, Geleceğe Enerji Bırakıyorum' adlı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, her yıl Ocak ayının ikinci haftasının Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlandığını belirterek,enerji tasarrufunun enerjinin akıllıca, doğru ve verimli kullanılması anlamına geldiğini ifade etti.

Son 25 yılda kişi başı elektrik tüketiminin yaklaşık 4 kat arttığını ifade eden Yılmaz, "Ülkemizin enerji yoğunluğu dünya ortalamasının üzerinde, OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı. Ülkemizde 1 yılda 200 Milyon MWh'i aşan elektrik tüketimi gerçekleşmektedir. 2023 Stratejik hedefler 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunun yüzde 20 azaltılması hedeflenmektedir. Enerjide daha az dışa bağımlı bir ekonomi, Atmosfere daha düşük oranda karbon, Üretimi azaltmadan etkin ve verimli çalışmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Enerji tüketiminin büyük kısmı üretim aşamasında oluştuğuna dikkat çeken Yılmaz, "Sanayide yapılacak enerji verimliliği çalışmalarıyla ciddi enerji tasarrufu sağlanabilir. Hiç emek harcamaksızın çok az bir yatırımla yüzde 10 seviyesinde enerji tasarruf edilebilir ve böylelikle işletmelerin üretim potansiyeli artırılmış olur" ifadelerini kullandı.

Günümüzde enerji ihtiyacının hızla artığını ve enerjinin hızlı bir şekilde tükendiğini dile getiren Yılmaz, Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi olarak enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise enerji tasarrufunun önemine değinerek, enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ve ülke ekonomisine katkı sunulması açısından enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından resim yarışmasında ilk ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencilere diz üstü bilgisayar, tablet ve bisiklet hediye edildi.

(UY-AÖ-Y)



12.01.2017 16:09:28 TSI

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