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MÜSİAD Başkanı Nur: "Kurum içi denetim mekanizmamız sonuna kadar işlemekte ve işletilmektedir"

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:05
MÜSİAD Başkanı Nur: "Kurum içi denetim mekanizmamız sonuna kadar işlemekte ve işletilmektedir"
MÜSİAD Başkanı Nur: "Kurum içi denetim mekanizmamız sonuna kadar işlemekte ve işletilmektedir"

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, son günlerde bazı yerel basında yer alan bir takım haberler sonrası açıklamalarda bulunarak, "Kurum içi denetim mekanizmamız sonuna kadar işlemekte ve işletilmektedir" dedi.
Başkan Nur, özellikle son günlerde belli çevrelerce MÜSİAD şubesi nezdinde üyelerine yönelik mesnetsiz iftiralar ve imalarla yıpratılmaya çalışıldığını kaydederek, " Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi takiye ustası bu haşhaşiler elbetteki tüm organizasyonlarda olduğu gibi derneğimizde de yer almış veya yer almaya çaba göstermiş olabilirler. Şüphesiz bu haşhaşilerin ülkemize verdikleri ve vermeye çalıştıkları zarar 15 Temmuz gecesi ayyuka çıkmıştır. Bu hain yapılanmanın yapmaya çalıştıkları karşısında MÜSİAD Genel Merkezi'nin direktifleri doğrultusunda ülke geneli ve yurt dışındaki şubelerde görev alan yönetici ve dernek üyeleri olarak en hızlı refleksi sergileyerek kuvvetli bir iç denetimle gerekli tüm incelemeler titizlikle yapılmıştır. Karabük Şube Başkanlığı olarak da gerek yönetimde gerekse şahsımda dahil tüm üyelerimizle ilgili tek tek incelemelerde bulunularak yetkili makamlarla işbirliği halinde çalışılmıştır. Derneğimize üye olan bünyemizdeki tüm işadamlarımızın kimlik bilgileri gerekli mercilere liste halinde iletilerek güvenlik soruşturmasından geçirilmiş olup bugüne kadar örgüt ile iltisatlı hiçbir üyemize, yöneticimize ve çalışana rastlanmamıştır" diye kaydetti.
"Hiç kimsenin şüphesi ve tereddüdü olmasın"
Ahmet Nur, "Türk ekonomisinin başarılı işadamlarını bünyesinde bulunduran, hem Türk milletine hem de mazlum haklara destek olan MÜSİAD üyelerimizin her biri samimi ve haktan yana adaletle ticaretlerini yapmakta olup, gerek 15 Temmuz gecesi, gerekse ondan sonraki süreçlerde gereken cevabı Genel Merkeziyle birlikte layıkı ile vermiştir. Özellikle son günlerde belli çevrelerce MÜSİAD şubemiz nezdinde üyelerine yönelik mesnetsiz iftiralar ve imalarla yıpratılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda bünyemizde bulunan dernek yönetici ve üyelerimiz hakkında gerekli mercilerden tarafımıza bir bilgi belge geldiğinde aynı titizlikle gereken her türlü çalışma sonuna kadar yapılacaktır. Özellikle MÜSAD Karabük şubesi ve Genel Merkezimiz bu konuda gerekli hassasiyeti 15 Temmuz'dan bu yana göstermektedir ve göstertmeye de devam ediyordur. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi ve tereddüdü olmasın. Gerek savcılık gerekse emniyet güçlerimiz bu örgüt ve örgütle iltisatlı olanlara yönelik çalışmalarını hala sürdürmektedir. Bizde bu çalışmalar kapsamında dernek olarak her türlü desteği de vermeye hazırız ve veriyoruz." ifadelerine yer verdi.
(YE-YE-Y)

12.01.2017 16:09:34 TSI
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