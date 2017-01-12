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Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan kan verdi



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başta olmak üzere çok sayıda savcı ve hakimler düzenlenen kan bağışı etkinliğinde kan verdi.

Sakarya Kızılay Kan bağış merkezi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ortaklaşa kan bağışı etkinliği düzenledi. Adliye binası içinde kurulan kan bağışı yataklarında başta Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan olmak üzere, çok sayıda savcı, hakim, adliye personeli ve polisler kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrası gazetecilere açıklama yapan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, "Kızılay Derneğimiz ile birlikte adliye binamızda 'Kan Bağışı Hayat Kurtarır' kampanyası adı altında etkinlik düzenledik. Bizde bu kampanyaya destek olarak burada kan bağışında bulunduk. Bir gün sürecek olan bu etkinlikte kan bağışında bulunan savcılarımıza, hakimlerimize adliye personelimize ve polislerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kan bağışı etkinliğinde Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Ahmet İşgüzar'da bulundu.

(RŞ-İÇ)



12.01.2017 16:09:50 TSI

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