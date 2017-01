YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bulanık'ta "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Devlet Hastanesinde, anne adaylarını gebelik döneminde bilgilendirmek için 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı' açıldı.

'Gebe Bilgilendirme Sınıfı' açılışına Muş Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek, Garnizon Komutanı Ömer Altaş, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları ve hastane yöneticileri ile personel katıldı. Burada konuşan Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan; anne adaylarını bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Gebelik süreci bayanlarda anatomik, fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar olur. Bunlar rahat hamilelik dönemini atlatabilmeleri için destek almalar gerekiyor. Destek almaları gereken yerde burasıdır" dedi.

Ebe Zeliha Kafa ise, her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum, doğum sonu ve yeni doğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı olduğunu belirterek, "Anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmek, bir annelik hakkı olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda; Gebe Bilgilendirme Sınıfı programı ile tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda ülke genelinde toplum sağlığı merkezlerinde bilgilendirme ve danışmanlığa yönelik hizmetlerde standart uygulamanın gerçekleşmesi ve birlikteliğin temini için gebe bilgilendirme sınıfları oluşturulmaktadır" diye konuştu.

Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek de, Bulanık'ın büyük bir ilçe olduğunu söyleyerek, "Bugün burada Gebe Bilgilendirme Sınıfı açılışını yapmak için geldik. İlçemize hayırlı olsun. Bulanık Devlet Hastanesinde doktor sıkıntısı var, yaklaşık bir ay içerisinde yedi doktor gelecek. Koca bir hastane var, ama doktor yok. 72. dönem kuralarında altı uzman doktor buraya gelecek. Muş'ta en büyük doktor ataması alan hastanedir. Muş ilinde de en başarılı hastane, Bulanık Devlet Hastanesi oldu. Bende onlarla gurur duyuyorum. Yaklaşık bir iki ay içerisinde on uzman doktor hastanemizde görev yapacak. Bulanık benim için çok önemlidir" diye konuştu.

Bulanık Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdiresi Ayşe Zırhlı da, açılışa katılan bütün kurum amirlerine ve Muş Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek'e teşekkür ederek, "Bulanık Devlet Hastanesi olarak her zaman güzel ve ilk hizmetlere örnek olan bir hastaneyiz. Bulanık halkı hizmetin en iyisine layıktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nın açılışı yapıldı.

12.01.2017 16:10:48 TSI

