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Çalışan gençlerle Konyaspor sohbeti



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuklu Kent Konseyi "Bugünün Gençleri Yarının Ustaları" projesi kapsamında düzenlenen programda Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şan ve başarılı futbolcu Ömer Ali Şahiner çalışan gençlerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Şan ve Atiker Konyaspor'un sevilen ismi Şahiner gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Programa AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Abdullah Yayla, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda sanayi çalışanı genç katıldı. Çalışan gençler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Atiker Konyaspor başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner, "Bu zamana kadar birçok programa katıldım ama böyle bir programa ilk defa katılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Toplumumuzun her alanında farkındalık oluşturan Selçuklu Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. Gençlik olarak bir ve beraber olmalıyız" dedi.

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şan da, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Şan, "Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu günlerde birlik ve beraberlik içinde, taraftar gruplarımız başta olmak üzere kulüp olarak elimizden gelen mücadeleyi sürdürüyoruz. Konyaspor şehrimizi iyi yerlerde temsil etmek için mücadele ediyor" şeklinde konuştu.

Programda bir selamlama konuşması yapan Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Abdullah Yayla da, Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şan ve Ömer Ali Şahiner'e programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Yayla, "Sanayilerimizde çalışan 15-30 yaş arası çırak, kalfa ve ustalarımızın sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Selçuklu ilçemizde yaşayan ve çalışan her genç bizim için çok önemli. Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ın talimatlarıyla inşallah sanayilerimizde çalışan bizi bilmeyen, tanımayan genç kalmayacak" dedi.

Katılımlarından dolayı Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şan ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'e teşekkür eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise, "Selçuklu Kent Konseyi Çalışan Gençler Komisyonu tarafından gerçekleştirilen deneyim paylaşımları, sanayi çalışanı gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Şehrimizi başarıyla temsil eden Konyaspor'umuzun değerli başkanı Ahmet Şan ve başarılı futbolcu Ömer Ali Şahiner gençlere Konyaspor'u anlattılar. Kendilerine şehrimize olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Abdullah Yayla, Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şan ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'e, "Selçuklular" kitabını takdim etti. Ali Okutan Sosyal Tesisini de gezen Şan ve Şahiner günün anısına gençlerle fotoğraf çektirdi.

(İHA-FM-Y)



12.01.2017 16:11:04 TSI

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