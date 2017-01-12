İzmit'te sahipsiz hayvanlara mama desteği
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarına mama desteği veriyor.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi, soğuk kış günlerinde yiyecek ve su bulmakta zorlanan hayvanların imdadına yetişiyor. Birim görevlilerince aç hayvanlar için kentin belirli yerlerine kilolarca yiyecek bırakıldı.
Yetkililer, özellikle kar yağışının etkili olduğu Umuttepe gibi yüksek yerlerdeki başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların aç kalmaması için sık sık yiyecek bıraktıklarını belirterek, "Sahipsiz hayvanların bulunduğu noktalara 200 kilogram kuru mama bıraktık. Böylelikle hayvanları açlıktan ölmekten kurtarıyoruz. Bu işi sadece kış günleri değil sıcak yaz günlerinde de yapmaktayız" dediler.
(İG-İÇ)
12.01.2017 16:12:27 TSI
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