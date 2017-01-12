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KOSGEB kredisine yoğun talep

- KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği için Muğla'da 4 bin 991 işletme başvuru yaparken, şartları uyan 266 işletme krediden faydalanma hakkına sahip oldu.



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Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Muğla Ofisini ziyaret etti. KOSGEB Muğla Müdürü Gökhan Akaydın, Çalışma ve İş-Kur Muğla İl Müdürü İlyas Sarıyerli ve Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız ziyarette hazır bulundu.

Başbakan Binalı Yıldırım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından 8 Aralık 2016 tarihinde KOSGEB'e üye 15 bin KOBİ'ye ilk 12 ay geri ödemesiz, toplam 3 yıl vadeli 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği için Muğla genelinde KOSGEB'e 4 bin 991 başvuru yapıldı.

Vali Amir Çiçek, özellikle 50 liralık KOSGEB kredisi için yoğun bir talep olduğunu söylerken, genç çiftçilere yönelik kredi başvurularının tamamlandığını ve ödemelerin yapıldığını açıkladı. Vali Çiçek, "Çiftçilikle geçimini sağlayan ve genç çiftçilerimizi destekleme projemiz 2016 yılında ortaya kondu. Genç çiftçilere yönelik talepler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 5 milyon 460 bin lira. Proje sayısı da 182. Bu projelerden 48'i arıcılık ile ilgili ve bu proje tamamlanarak ham sahiplerine ödeme yapıldı. 110 adet büyükbaş hayvancılık, 24 adet küçükbaş hayvancılık proje bunlar da tamamlandı. Çiftçilere destek verilirken esnaf unutulmadı. Özellikle 50 bin TL'lik, KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinin ilana çıktığından bu yana Muğla'da yoğun bir talep oldu. KOSGEB birimimiz bu konuda yoğun bir çalışma temposu içine girdi. İşletmeler ile ilgili tüm veriler sisteme girildikten sonra şartları tutan işletmeler belirlenerek ödeme yapılması konusunda bankalara talimatlar verildi. Talep çok fazla ve talepler değerlendirilirken buradaki arkadaşlarımızın hiçbir müdahalesi olmamıştır" dedi.

4 BİN 991 BAŞVURU

Vali Çiçek, hükümet tarafından işletmelere yönelik 50 bin liralık faizsiz krediden yararlanmak için Muğla genelinde KOSGEB'e 4 bin 991 işletmenin müracaat ettiğini söyledi. Vali Çiçek, "KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinden yararlanmak isteyen 4 bin 991 esnafımız müracaat etti. Müracaat eden her işletmenin bilgileri beyanları doğrultusunda sisteme yüklendi ve kayıtları güncellendi. Krediden faydalanmak isteyen ve hak eden 266 işletme sahibi bu krediden yararlanacak duruma geldi. Bu konuda bankalara gerekli talimatlar verildi. Eğer 266 işletmemiz içerisinden kredi almak istemeyen veya vazgeçen olursa şartları tutan yedek 58 işletmemiz var. Bu yapılan destekler elbette işletmelerini yürütmeleri ve daha ileri götürmeleri konusunda bir destektir. Hükümetimiz hiçbir kesimi, üretimde, istihdam alanı sağlamada ve ticaret yaparken desteklememe gibi bir durumu yok. Yeter ki çalışalım, üretken olalım, istihdam sağlayalım ve ürettiğimiz ürünü de değerlendirelim. Bu destekler ile çiftçilerimizin ve esnaflarımızın daha iyi üretim yapacaklarını, Muğla ekonomisini daha da ileriye taşıyacaklarına inanıyorum" dedi.

(BT-İK)



12.01.2017 16:15:32 TSI

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