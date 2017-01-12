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Büyükşehir'den esnafa yeni yıl hediyesi

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:13
Büyükşehir'den esnafa yeni yıl hediyesi
Büyükşehir'den esnafa yeni yıl hediyesi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda kent merkezinde hizmet veren esnafları da unutmadı. Yeni yıl paketlerinin tek tek hediye edildiği esnaf, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kuvay-i Milliye, İstiklal ve Silifke Caddesi ile Ulu Çarşı esnafına yaklaşık 2 bin adet yeni yıl hediyesi dağıtıldı. Dağıtılan hediye paketleri esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını dile getiren çarşı esnafı Hüseyin Yaprak, "Öncelikle yeni yıl hediyesi için Burhanettin Başkanımıza teşekkür ederiz. Hizmetlerden ve çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Hiçbir şikayetimiz yok. Mersin, Başkanımız sayesinde yeni Mersin oldu. Yapılan hizmetler ortada, görünen köy kılavuz istemez. Burhanettin Başkanımızın başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
30 senedir çarşıda esnaflık yaptığını ve esnafa yeni yıl hediyesi verilmesinin çok düşünceli bir davranış olduğunu söyleyen Saim Kılınç ise "Gönderdiği hediyeler için Burhanettin Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hizmetlerden dolayı da kendisine çok teşekkür ederiz. Dükkanımızın önü kaymak gibi oldu. Önceden dükkanın önü düzgün olmadığı için işe geç başlardık ama şimdi sabah erkenden geliyoruz çünkü manevi enerji aldık. Başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımız kıymetini bilene bulunmaz bir Kibrit-i Ahmer" diye konuştu.
7 yıldır Atatürk Caddesi'nde çarşı esnaflığı yapan ve Mersin'de hiç beklemediği kadar değişiklik gördüğünü ifade eden Erkan Yalman da "Hediye için Başkanımıza teşekkür ederiz. Kendisinin hizmetlerinden fazlasıyla memnunuz. Mersin'de hiç beklemediğim kadar değişiklik oldu. Özellikle altyapı, ulaşım, temizlik konularında Başkanımızın farklılık yarattığına inanıyorum. Birçok belediye başkanı hiçbir şey yapmadı, Burhanettin Başkanımızdan önce çok fazla hizmet almadık. Kendisine teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.
(KRY-Y)

12.01.2017 16:16:28 TSI
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