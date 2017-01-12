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Binlerce Yunusemreli Çanakkale ruhunu yaşadı



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, 'Yunusemre, Halkını Ecdadına Taşıyor' sloganı ile hayata geçirdiği proje çerçevesinde binlerce vatandaşını Çanakkale'ye götürdü.

Kültürel, sosyal ve tarihi geziler düzenleyerek, vatandaşlarını anlamlı projelerde bir araya getiren Yunusemre Belediyesi, 'Yunusemre, halkını ecdadına taşıyor' sloganı ile Çanakkale'ye düzenlediği tarihi gezilerine devam ediyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "2015 yılından buyana düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Çanakkale gezileri ile halkımızı ecdadımız ile buluşturduk. Bu projemiz sayesinde birçok vatandaşımız ilk kez Çanakkale'ye giderek o manevi havayı teneffüs etme ve büyük bir destanın yazıldığı alanı bizzat görme fırsatı buldu. Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında şimdiye kadar Çanakkale'ye binlerce vatandaşımızı götürdük. Son üç ay içerisinde ise Barbaros, Keçiliköy, Hafsa Sultan, Emlakdere, Fatih, Düzlen, Yayla, Otmanlar, Recepli, Sakallı, Çamlıca, Süngüllü, Pınarköy, Köseler ve Mesir Mahallelerimizden 19 otobüsle toplam 930 vatandaşımız Çanakale'ye götürüldü. Bu projemiz ilçemizde Çanakkale'yi görmeyen vatandaşımız kalmayıncaya kadar devam edecek." dedi.

Yunusemre Belediyesi sayesinde Çanakkale'yi ilk defa görme imkanı bulduklarını belirten Yunusemreliler, kendilerine bu fırsatı verdiği için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ettiler.

(SC-Y)



12.01.2017 16:17:06 TSI

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