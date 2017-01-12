Emniyet Müdürü Alper çocukları sevindirdi
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Minik öğrencilerin ziyaret ettiği Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, çocuklara balon ve boyama kitabı hediye etti.
Anaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti. Öğrenciler ile samimi sohbet eden Emniyet Müdürü Metin Alper, öğrencilerle şakalaştı. Öğrencilere balon, boyama kitabı hediye ederek, çikolata ikramında bulundu.
Öğrencileri makam koltuğuna çocukları oturtan Emniyet Müdürü Metin Alper, onlarla yakından ilgilendi.
Metin Alper, minik öğrencilere polisliği sevdirmek gerektiğini belirterek, öğretmenlere bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
(AHM)
12.01.2017 16:18:22 TSI
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