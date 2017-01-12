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Başkan Yanılmaz, kuzey imar yolundaki çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, şehir trafiğine alternatif çözüm olması amacıyla yapımına başlanan Kuzey İmar Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Yanılmaz, tamamlanması halinde Zübeyde Hanım, Hürriyet, Vali Fahribey ve Gazi Caddeleri olmak üzere kentin ana arterlerini oluşturan güzergahları rahatlatacak olan ve çalışmaları devam eden Kuzey İmar Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Kuzey Kuzey İmar Yolu'nun yaklaşık beş kilometre uzunluğunda olacağını belirten Başkan Yanılmaz, Çaydaçıra Mahallesi'nden başlayıp Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin önünden şehre bağlantıyı sağlayacak önemli yollardan biri olacağın söyledi.

Yapılacak kavşaklarla birlikte yeni bağlantı yollarının oluşturulacağını vurgulayan Yanılmaz, "Bu bağlantı yolları ile şehrimizin Kuzey eksenindeki bütün trafik akışını bu tarafa kazandırmış olacak. Dolayısıyla bu durumda Zübeyde Hanım Caddesi, Gazi Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi üzerindeki trafikte rahatlamayı sağlayacak. Şu an itibariyle yaklaşık 45 iş makinemiz ile birlikte buradaki çalışmalarımız devam ediyor ve bu çalışmalar bünyesinde Kuzey İmar Yolu'nu bitirip, asfaltını yapıp, peyzaj düzenlemeleriyle birlikte hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

(CK-MP-Y)



12.01.2017 16:18:32 TSI

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