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ETSO'dan üyelerine iki yeni hizmet

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:11
ETSO'dan üyelerine iki yeni hizmet
ETSO'dan üyelerine iki yeni hizmet
- ETSO Başkanı Yücelik; "Prosedür azalacak"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), başladığı iki yeni uygulama ile üyelerinin işlerini kolaylaştırıyor.
Şirket kuruluşlarında, daha önce noter huzurunda yapılan şirket ana sözleşmeleri ve imza beyannamelerini artık Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde yapmaya başlayan ETSO, ticaret siciliyle ilgili resmi harçları da maliye adına Oda'da tahsil ederek üyelerine kolaylık sağlıyor.
Resmi Gazete'de, 6 Aralık 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüklerinde İmzalanmasına imkan veren Gümrük Bakanlığı'nın tebliğinin ardından başlayan uygulamaya göre; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren daha önce noter huzurunda yapılan kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmeleri, artık ticaret ve sanayi odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicil müdürlüklerinde ticaret sicili müdürü huzurunda yapılacak. Söz konusu tebliğe göre, uygulamaya başlayan ETSO'da da artık kuruluş aşamasındaki şirket esas sözleşmeleri Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde imzalanıyor. Yapılan değişikle birlikte şirket kuruluş süreçlerinde önemli değişiklere gidildi.
1-2 GÜNDE ŞİRKET KURULACAK
Oda üyelerinin işlerini kolaylaştıran ve şirket kuruluş aşamasındaki prosedürü azaltan yeni bir uygulamaya daha başladıklarını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, artık, şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannamelerinin de, sicil müdürlükleri tarafından düzenlenebileceğini söyledi. Adına imza beyannamesi düzenlenen kişilerin kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra imza beyannamelerinin hazırlanacağını ve ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanacağını kaydeden Başkan Yücelik, "Uygulamayla birlikte şirket sözleşmesi yine MERSİS'te (Merkezi Sicil Sistemi) hazırlanacak. Şirket kurucuları, sözleşmenin imzalanması için noter yerine şirketin kurulacağı yerin sicil müdürlüğünde hazır bulunacak, kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri tarafından imzalanacak" diye konuştu.
HARÇLAR ODA'DA TAHSİL EDİLECEK
Bu düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşlarında prosedürün azalmasıyla daha önce 1 haftada yapılan işlemlerin artık 1-2 gün içerisinde tamamlanabileceğini vurgulayan Başkan Yücelik ayrıca, ticaret siciliyle ilgili harçların da artık maliye adına oda bünyesinde oluşturulan bir birim tarafından tahsil edildiğini belirterek, bu uygulamanın da işleri kolaylaşan üyeler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.
(ERZ-AT-Y)

12.01.2017 16:11:26 TSI
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