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Genç MÜSİAD resmi olarak hizmete başladı



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MANİSA (İHA) - Kısa bir süre önce Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanlığında kurulan Genç MÜSİAD, düzenlenen kongre sonrasında resmi olarak hizmetlerine başlamış oldu.

Genç MÜSİAD Manisa Şubesi, 1. Olağan Genel Kurulunu Anemon Otel'de gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen genel kurulda kurucu başkan Faruk Erdoğan başkanlığına seçildi. Genel kurula katılan herkese teşekkür eden Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan, "Genç MÜSİAD Manisa olarak milli ve manevi değerlerimize uygun tutum ve davranış bilinci taşıyarak ve bunu gerek bireysel gerek toplumsal hayatımıza tatbik etme kaygısıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Başta Genç MÜSİAD üyelerimiz ve şehrimizin gençleri olmak üzere, ekonomik ve ticari vizyonlarını geliştirecek, iş dünyasında meydana gelen gelişmelerden haberdar edecek ve bu gelişmelere uyum sağlamayı kolaylaştırıcı projelerle destek olacağız. Toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürü ile gençliğin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması yolundaki mücadelesine katkı sunacağız. Geleneğine bağlı, geleceğe yön verecek şuurla gayret ederek çalışacağız. Bizlere bu süreçte büyük bir destek veren başta MÜSİAD Manisa Başkanımız Ahmet Öztürk'e teşekkür ederim. Genç MÜSİAD Genel Merkez yöneticilerimize ve üyelerimize sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Genç MÜSİAD Manisa yönetiminde Faruk Erdoğan, Uğur Özbek, Burak Tekbaş, İbrahim Şamlı, Mustafa Cesur, Edip Safter Çiçek, Ahmet Pekcan, Ömer Faruk Türk, Yunus Takeş, Samet Doğuş, Abdülkadir Gölükçü, Fethi Erinöz ve Nurettin Altuntaş yer aldı.

(AY-Y)



12.01.2017 16:22:26 TSI

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