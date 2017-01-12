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Artvin'in çehresi değişecek

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:19
Artvin'in çehresi değişecek
Artvin'in çehresi değişecek

(Fotoğraflı)

Hasan Fehmi Demir
ARTVİN (İHA) - Artvin Belediyesi 7 Mahallede 77 bin lale soğanını toprakla buluşturuyor.
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin katılımıyla Atapark'ta mahalle muhtarları, öğrenciler, belediye personeli ve vatandaşlarla birlikte lale soğanlarını ekerek start verdi.
Lale soğanı dikim töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin'in turizm kenti olma yolunda özellikle alt yapıda dev adımlarla eksikliklerini tamamladıklarını ifade ederek şehre görsel güzelliklerle süsleme çalışmalarını da yaptıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından öğrenciler, davetliler ve Artvin Belediye Başkanı Kocatepe hazırlanan lale soğanlarını Atapark'ta bulunan alana diktiler.
(HFD-ÖS-Y)

12.01.2017 16:23:24 TSI
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