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BEÜ'den Zonguldak Kömürspor'a destek



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu, Spor Toto 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor'un maddi kaynak sağlamak amacıyla hazırlattığı takvimlerden 135 adet alarak katkı sağladı. Kulüp Başkanı Süleyman Caner, 12 Ocak Perşembe günü Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) senato toplantısına katılarak takvimleri teslim etti.

Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un Kulübe maddi katkı sağlamak amacıyla satışa sunduğu takvimlere Bülent Ecevit Üniversitesi'nden önemli destek geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu Zonguldak Kömürspor'un takvimlerinden 135 adet alarak kulübe destek oldu.

Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner 12 Ocak Perşembe günü Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) senato toplantısına katılarak takvimleri teslim etti. Takvimler Bülent Ecevit Üniversitesi personellerine dağıtıldı. Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğuna değinerek şunları söyledi: "Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliği yaptığı gerekse katıldığı müsabakalarla Zonguldak'ta sporun en iyi temsil edildiği kurumlardan birisidir. Kulübe gelir olması amacıyla kısa bir zaman içerisinde takvim hazırladık ve Zonguldak Kömürspor Kulübüne gelir amaçlı satışa sunduk. Sayın Rektörümüz ve senato üyeleri 135 adet takvim alarak kulübe katkı sağladılar. Bu katkılarından dolayı Sayın Rektörümüze ve üniversitemizin senato üyelerine destekleri için çok teşekkür ediyorum."

Zonguldak Kömür Spor'un Zonguldak'ı başarıyla temsil ettiğini belirten Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

"Zonguldak Kömürspor yalnızca bir futbol takımı olarak değil aynı zamanda Zonguldak'ı sosyal ve kültürel olarak da temsil etmektedir. Kentimizi başarıyla temsil eden Zonguldak Kömürspor'a her zaman katkı sağlamaya hazırız. Kulübün başarısında emeği geçen Zonguldak Kömürspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kutluyorum. Bu şehrin sevdası olan kulübümüze desteklerimiz başka alanlarda da artarak devam edecek. Zonguldak Kömürspor'a başarılar diliyorum."

(OA-OA-Y)



12.01.2017 16:21:53 TSI

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