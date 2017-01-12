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GESMEK'lilere 'Anne-Baba Olmak' semineri



(Fotoğraflı)



Gürcan Yılmaz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Aile Danışma Merkezi tarafından GESMEK kurs merkezinde, kursiyerlere "Anne Baba Olmak" konulu seminer verildi.

Aile Danışmanı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Gökçen Adıgüzel tarafından GESMEK kursiyerlerine verilen seminerde, "Anne Baba Olmak, Çalışan Ebeveyn Olmak, Aile İletişimi ve Çocukla Sağlıklı İletişim" konuları işlendi. Aile Danışmanı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Adıgüzel, mutlu bir ailenin sağlıklı iletişimden geçtiğine vurgu yaptı. Aile Danışma Merkezi'nin düzenlediği eğitim seminerleri düzenli olarak her ay GESMEK kursiyerlerine farklı konular işlenerek devam edecek. Seminerden duydukları memnuniyeti dile getiren GESMEK kursiyerleri özellikle ev hanımı annelerin eğitimlerine verdiği önemden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti.

(GY-



12.01.2017 16:26:08 TSI

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