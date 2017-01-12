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Başkan Uyar projelerini anlattı

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:25
Başkan Uyar projelerini anlattı
Başkan Uyar projelerini anlattı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam İlçe Belediye Başkanı Hadi Uyar, yeni projelerinin en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.
Çalışmalar hakkında açıklama yapan başkan Uyar, "İlçemizin büyük bir ihtiyacı olan bin kişiye kadarda yemek verebilecek kapasiteli kapalı düğün salonumuzu hizmete açtık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte 40-45 gündür karla mücadele ediyoruz. Şu anda kapalı yolumuz kalmadı. 2016 yılında planladığımız ve şu anda belediye meclisinden geçirdiğimiz bir kültür ve sanat merkezi olarak projemiz var. Meclis bununla ilgili belediye başkanı olarak bize Ocak ayı meclis toplantısında yetkisini verdi. Sahil yolumuz var olan deniz kenarımız halkla bütünleşiyor. Bununla ilgili başlamış projemiz var. Cumhuriyet Meydanımız ile Uluçay'ın Devlet Su İşleri tarafından 5 Aralık'ta yapım ihalesi tamamlandı ve Şubat ayının ilk haftasında yapım sözleşmeleriyle birlikte netleşecek. Tarihi binalarımızın yapımı ile de AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'ın yakında takip ettiği bir proje. Sokak sağlıklaştırması ve kamulaştırdığımız 3 tane yapının onarımı yapılarak kültüre kazandırmamız yolunda bir çalışmamız var. Spor kompleksi, Sivri Tepe terası, park bahçe alanları gibi projelerimiz devam ediyor. Bütçemizi en iyi şekilde kullanmak için arkadaşlarımızla, belediye meclisimizin bize verdiği destek ile bu çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devem ediyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yakınında bulunan pazar yerinin hizmete geçmesiyle o alanda atıl bir şekilde bulunan pasajında iş yerlerini birleştirerek ihaleye vererek özel sektöre de yaklaşık 130 kadar bayan ağırlıklı işçinin tekstil sektöründe çalışması ilçemizdeki istihdama katkı sağladığı açısından memnunuz. Temizlik, fen işleri birimleri, kültür sanat etkinlikleri gibi her türlü etkinliklerimiz devam ediyor" dedi.
Türkiye'de terör örgütlerinin başarılı olamayacağının altını çizen Uyar, "Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü hiç kimse dün bozamadığı gibi bundan sonra da bozamayacaktır. Terör örgütleri İstanbul'da, Kayseri'de, İzmir'de Ankara'da ülkenin her yerinde her fırsatta zarar vermeye devam etmek istiyorlar ama devletimizin, hükümetimizin kararlılığı bunların üstlerinden gelecektir. Bu doğrultuda güvenlik güçlerimize, ordumuza, mülki idaremize, hükümetimize halkımızın güveni tamdır. Bu doğrultuda hiç kimsenin endişeye kapılmasına gerek yoktur" diye konuştu.
(ŞU-SLH-Y)

12.01.2017 16:26:40 TSI
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