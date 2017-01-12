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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Vefa-Der'den VASKİ'ye ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:25
Vefa-Der'den VASKİ'ye ziyaret
Vefa-Der'den VASKİ'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Türkiye Vefa Derneği (Vefa-Der) Van İl Başkanı Hamide Donmuş, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen'i makamında ziyaret etti.
Hamide Donmuş, beraberindeki üyelerle Gezgen'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Vefa-Der olarak halka her zaman el uzatmayı görev bilen ve hizmet veren her kesimin destekçisi olduklarını belirten Donmuş, ''Van'a hizmet eden her kim olursa olsun bizler destekçisi olduk, bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teşkilatımız sürekli olarak halkın yanında yer aldı. Derneğimizin her çalışanı ve ben, sizlerin her zaman yanında yer alıp, destekçiniz olacağız'' dedi.
Yıllardır halka hizmet vermek için çalıştığını söyleyen VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen ise, "Amacımız en iyi hizmeti vermektir. Van halkının içinde gönül rahatlığıyla dolaşma gayretindeyiz. Van için iyi hizmet verme fırsatı yakalamış durumdayız. Ben ve bin 70 VASKİ çalışanı, her zaman halkımıza hizmet vermek için çaba sarf etmekteyiz. Elbirliğiyle hizmet üretmeye çalışan Van Valimiz ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz var. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekir" şeklinde konuştu.
Ziyaretin anısına, Hamide Donmuş tarafından Gezgen'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
(MSA-Y)

12.01.2017 16:26:49 TSI
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