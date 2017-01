YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tokatlı kadınlar ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafet dikti

TOKAT (İHA) - Tokat'ta "sandıkta beklemesin, kardeşimin ihtiyacını görsün" düşüncesiyle evde kenarda bekleyen kumaşların değerlendirilerek dikilen kıyafetler her yaştan ihtiyaç sahibi için hazırlandı.

Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür Sanat Merkezi dikiş atölyesinde kadınlar ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafet dikti. Şimdiye kadar birçok sosyal farkındalık projesinin yürütüldüğü hanımellerin de hanımlar birliği, paylaşmayı, kardeşinin derdiyle dertlenmeyi sevinciyle sevinmenin tadına varıyor. Yaz aylarında iki grup olarak yapılan çalışma kış sezonu içinde yaklaşık 15 ev hanımının katılımı ile yapıldı. Çocuk, genç, yaşlı her yaştan ihtiyaç sahiplerine yönelik bir ay süren çalışmasının ardından hazırlanan kışlık giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal market Müdürü Durmuş Babacan'a teslim edildi. Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür Sanat Merkezi Müdiresi Arzu Arslan, "sandıkta beklemesin, kardeşimin ihtiyacını görsün" düşüncesiyle evde kenarda bekleyen kumaşların değerlendirilerek dikilen kıyafetler her yaştan ihtiyaç sahibi için hazırlandığının söyledi. Yaz mevsiminde dikilen yazlık kıyafetlerin ardından kış mevsiminde içinde kıyafet hazırlıkları yapıldığını dile getiren Arslan, gönüllü olarak projeye destek veren hanımlara teşekkür etti.

Arslan, daha önce birbirini tanımayan hanımlar aynı amaç için mücadele edip topluma hizmet etmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Yapılan bu çalışmanın katlanarak gelişmesi için Tokatlı hanımlarımızı bu sosyal projemize destek vermeye bekliyoruz. Emeği geçen tüm hanımlarımıza teşekkür ederiz. Hanımlarımızın hem sosyalleşmeleri hem de topluma faydalı olabilecekleri bu mekanların açılmasında bizden emeğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

