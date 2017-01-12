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Tarıma Dayalı OSB İstişare Toplantıları Sürüyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulabilmesi için çalışmalarını sürdüren Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü istişare toplantılarını sürdürüyor. Seracılık, büyükbaş besi ve süt hayvancılığına dayalı olarak kurulabilen tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerini Erzincan'a kazandırmak için yoğun bir çaba harcayan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, sektör temsilcilerini bir araya getirmek suretiyle istişare toplantılarını sürdürüyor.

Erzincan'da seracılık, sebzecilik ve besicilikle uğraşan çiftçilerle bir araya gelen yetkililer tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinin avantajlarını katılımcılara anlatan yetkililer, üreticilerin tereddütlerini gideriyor. Toplantılara bizzat İl Müdürü Murat Şahin başkanlık ediyor.

İl Müdürü Murat Şahin, toplantılarda tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin Erzincan tarımına sağlayacağı avantajları katılımcılara anlattı. İ Müdürü Şahin, Erzincan tarımının gelişmesi için mücadele ettiklerini ifade ederek, "tarım sektörümüzün gelişebilmesi sağlam temeller oluşturabilmesine bağlıdır. Öncelikli hedefimiz bölgesel ve ulusal bazda rekabet gücümüzü artırmaktır. Bunu sağlamanın ilk şartı elbette hem sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlayacak hem de çevre ve insan sağlığına uygun tesisler ortaya koymaktır. Günümüz şartlarında tek başına tarımsal üretimi gerçekleştirmek maalesef yeterli olmamaktadır. Tarımda önemli olan noktalardan birisi de ürettiğinizi işleyebilmek, onu pazarlayabilmek ve bölgesel ve ulusal arenalarda kendinize yer bulabilmektir. İşte bunu sağlamanın yollarından biri de tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerini kurabilmekten geçiyor. Bunu başarmak adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunu başarabilmek için sizlerle bir araya geliyor, konuyu sizlerle paylaşıyoruz. Sizin vereceğiniz destek ve taahhütlerle bunu başarabilir ve Erzincan tarım sektörünün önünü açabiliriz. Elbette tereddütleriniz var, kafanızda soru işaretleri var. Bunları birlikte tartışarak sorunlara çözüm üretebiliriz. Sayın Valimizin emir ve himayeleri ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların sonucunda olumlu bir yaklaşımı yakalamak, zaman kaybetmeden bu işe girişmek istiyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen toplantılarda üreticilerin kafalarına takılan sorulara cevap verilirken genel yaklaşım olarak katılımcıların tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulmasına olumlu baktıkları gözlemlendi.

(FG-AT-Y)



12.01.2017 16:31:08 TSI

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