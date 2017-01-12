YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vatandaşlar Başkan Karaçanta'yı kaldırımlarda yürümeye davet etti

Vatandaşlar Başkan Karaçanta'yı kaldırımlarda yürümeye davet etti



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta kar yağışının ardından kaldırımlarda oluşan buz kütleleri, vatandaşları çileden çıkardı.

Çok sayıda vatandaşın düştüğü ve düşme tehlikesi geçirdiği buzlu kaldırımlara tepki gösteren vatandaşlar, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'yı kaldırımlarda yürümeye davet etti.

Kars'ın bütün kaldırımlarının hemen hemen buz pistine döndüğünü ifade eden vatandaşlar, kaldırımların buzunun neden temizlenmediğini ve kaldırımların temizlenmesi için birisinin düşerek ölmesi mi gerektiğini belirterek istenmeyen kazalar yaşanmadan kaldırımlarının buzunun temizlenmesini istediler.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'yı özellikle sabah erken ve akşam saatlerinde kaldırımlarda yürümeye davet eden vatandaşlar, belediye hizmetlerinin arasında kar ve buzla mücadele olduğunu da hatırlattılar.

Halkın yoğun olduğu kaldırımların bazılarının buzlarının gelişi güzel temizlendiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Kaldırımlarda yürümek için cambaz olmak gerekiyor. Kaldırımlar buz pisti, korkarak yürüyoruz. Her gün çok sayıda insan kayarak düşüyor. Türkiye'nin hiçbir şehri Kars gibi değil. Biz kaldırımları başkan temizlesin demiyoruz. Ama bununla ilgili belediyenin bir birimi vardır ve o birimin işi de buz ve karla mücadeledir. Ana cadde ve kaldırımlarda dahil bütün kaldırımlar hemen hemen buz tutmuş. Yarın istenmeyen bir durum yaşandığında sorumlusu kim olacak?" diye tepki gösterdiler.

Erzurum ve Ardahan'ın da kış memleketi olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Erzurum ve Ardahan'da kar ve soğuk var burada kaldırımlar tam anlamıyla temizlenirken, Kars'ta neden temizlenmiyor. Bizler Sayın başkanımızın yanına kimseyi almadan kaldırımlarda yürümeye davet ediyoruz. Eğer başkanımız kaymadan düşmeden yürüyebilir ise bizde yürürüz yok böyle bir şey bazı kaldırımlarda adeta 4-5 santim kalınlığında buz var. Sayın başkan sizin gerekeni yapacağınıza inanıyoruz ve eminiz ki size bazı şeyler farklı anlatılıyor. Kendiniz hiçbir müdürünüzü yanınıza almadan Kars'ın cadde ve sokaklarını bir gezin. Eminiz ki bize hak vereceksiniz" dediler.

Kars'ta Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ile Atatürk Caddelerinin kaldırımlarının bir kısmının buzu temizlenirken, kenttin hemen hemen bütün kaldırımlarında doğru dürüst buz çalışması yapılmadığı gözlendi.

(IÇ-AT-Y)



12.01.2017 16:31:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER