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KAÜ'nün konukları kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri oldu



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) "Şehir Buluşmaları"nın konukları Kamu Kurum ve kuruluşlarının yöneticileri oldu.

KAÜ'nün yükseköğretim hizmetinde 25. yılı onuruna düzenlenen yemek programında, Kars'ın kamu kurum temsilcileri Rektör Prof. Dr. Sami Özcan ve eşi Prof. Dr. Ayla Özcan tarafından tarafından karşılanarak ağırlandı.

Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, "Yükseköğretim hizmetinde 25. yıla girdiğimiz böyle anlamlı bir akşamda sizlerle buluşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Üniversitemiz sizlerin de desteğiyle başarılı bir şekilde Kars'a, Ülkemize, bölgemize hizmet eden bir üniversite olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle beraber ilelebet varlığını devam ettirecektir" dedi.

Rektörlük görevi boyunca kamu kurum yöneticilerinin üniversiteye her zaman katkı sağladıklarını belirten Prof. Dr. Özcan, "Hizmet kalitesini artırmak için bu tür buluşmaların daha sık olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, kamu kurum temsilcilerine hem katkılarından hem de katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Sohbet hava içerisinde geçen yemekte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

(IÇ-AT-Y)



12.01.2017 16:32:29 TSI

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