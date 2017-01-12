YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nden, Belediye Başkanı Albayrak'a ziyaret

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nden, Belediye Başkanı Albayrak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Erdin Durgun, beraberindeki heyetle Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Derneğin Tekirdağ genelinde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgiler veren Durgun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Durgun kendilerine her zaman destek veren Başkan Albayrak'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Tekirdağ Hayvanları Koruma Deneği Başkanı, Gazeteci Bedia İlerler'in de eşlik ettiği ziyaretten memnunluk duyduğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini söyledi. Albayrak "Daha önce Saray ilçesinde üreticilere toplam 168 gebe manda, arıcılarımıza da il genelinde 11 bin arı kovanı dağıttık " dedi.

(YG-BA-Y)



12.01.2017 16:32:42 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER