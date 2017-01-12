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Vali Civelek, 'Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı'na katıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA)  Kırklareli Valisi Esengül Civelek, üniversite ve sanayi imkanlarının kamu eliyle birleştirilerek, karşılıklı bir etkileşim ve bütünlük içerisinde, bilimsel, teknolojik ve ekonomik olarak tarafların daha iyi seviyelere ulaşması için yapılan sistemli çalışmaların bütünü olarak tanımlanan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Toplantısına katıldı.

Kırklareli Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği çalışma gurubunun 2016 yılında yaptığı faaliyetler, Kırklareli KOSGEB Müdürlüğünün destekleri, Trakya Kalkınma Ajansın Kırklareli Yatırım Destek Ofisinin faaliyetleri ve Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğini geliştirme konuları görüşüldü.

(YG-MK-Y)



12.01.2017 16:38:59 TSI

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