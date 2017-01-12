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Gençlik Merkezinden kan bağışı kampanyasına destek



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi, kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay'ı kan merkezi görevlileri tarafından Gençlik Merkezinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Gençlik merkezine gelen gençlerin yanı sıra, başka kurumlardan gelen kişilerde kampanyaya destek verdi. Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ının kan stoklarında ciddi azalma olduğunu yönünde yetkililerin açıklama yapmasının ardından artan kan bağışına bir destekte gençlerden geldi.

Gençlik Merkezi Müdürü Fikret Keleş başta olmak üzere gençler, kamu çalışanları ve gazeteciler kan bağışında bulundu.

Gençlik Merkezi Müdürü Fikret Keleş, 'kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğu' fikriyle hareket ettiklerini belirterek, topluma karşı sorumlu olduklarını dile getirdi.

Fikret Keleş, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi olarak Türk Kızılay'ına bu kış aylarında azalan kan stoklarının normale dönmesi için destek vermek istedik. Gençlerimiz başta olmak üzere her kesimden kampanyamıza destek geldi" dedi.

(AHM)



12.01.2017 16:39:07 TSI

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