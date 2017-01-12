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Maltepe yeşille buluşuyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, 2016 yılında yaptığı çalışmalarla ilçeyi yeşille buluşturdu. Yapılan çalışmalarla ilçedeki yeşil alan miktarı bir önceki yıla göre 9 dönüm artarken, çalışmalar kapsamında düzenli bir şekilde ilçenin parkları yenilenip revize edildi. 1 milyon 994 bin 814 mevsimlik çiçek, 6 bin 990 lale ve 3 bin 383 gül ekilen ilçe çiçek açtı.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2016 yılında ilçenin parklarını baştan aşağı yeniledi. Yıpranan ve bozulan parkları yenileyerek yoğun bir çalışma içerisine giren ekipler, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 1 milyon 994 bin 814 mevsimlik çiçek ekti. Yapılan çalışmalarla 2015 yılında 126 dönüm olan yeşil alan oranı, 2016 yılında 9 dönüm birden artarak 137 dönüme çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında 6 bin 990 lale, 3 bin 383 gül, 29 bin 205 çalı ekildi. Ayrıca 838 ağaç dikimi, 3 bin 239 ağaç budanması, 106 kuru ağaç kesimi, 436 ağaç hereklemesi, 9 bin 937 ağaç çanağı çapalaması, 15 bin 410 metrekare form budama, 26 bin 100 adet gül budaması, 5 bin 647 gül çapalaması yapan ekipler, 23 bin 774 bin metrekare çim, 227 bin 650 metrekare ot biçimiyle 244 metreküp toprak serimi ve 35 bin 975 metrekare yabani ot temizliği işlemlerini de gerçekleştirdi.



İmalat ve montaj hız kazandı

Yoğun çalışma programına rağmen işlerini büyük bir titizlikle sürdüren ekipler 36 parkta yenileme çalışması yaptı. Ekipler, 7 peyzaj çalışması, 5 havuz, 10 basketbol, 2 voleybol, 49 projektör, 24 armatür, 26 spor aleti, 3 engelli salıncağı, 8 tahterevalli, 3 minyatür kale, 637 bank, 304 çöp kovası, 79 metrekare suni çim çit, 4 bin 857 metrekare sert zemin, 8 bin 867 metre bordür, 2 bin 890 şev taşı, 653 metrekare duvar, 8 park tabelası, 5 bin 290 metrekare tel örgü, 899 metrekare korkuluk ve ferforje, 16 kapı, 9 bayrak direği, 41 elektrik pano, 15 elektrik direği, 3 kameriye ve pergola ile 22 piknik masası imal ederek, parklara montajını gerçekleştirdi.



60 kulübe, 80 hayvan suluğu

Çalışmaları bununla da sınırlı kalmayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokaktaki dostları da unutmadı. Kış şartlarından hayvanların korunması için büyük bir titizlikle yapılan 60 kedi ve köpek kulübesi, ilçenin park ve ormanlık alanlarına yerleştirildi. 80 hayvan suluğu montajı da yapılırken, 16 bin metrekare hobi bahçesi, 5 bin 230 metrekare boyama, bin 425 metrekare resimleme, 3 bin 580 metrekare gübre uygulaması yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçedeki yeşil alan miktarımızı 9 dönüm arttırdık. Bunun yeterli olmadığının farkındayız. Maltepe olarak daha çok yeşil alana ihtiyacımız var. Bunu da kentsel dönüşümü gerçekleştirip, donatı alanlarımızın yüzdesel oranını arttırarak sağlayacağız. Ayrıca müdürlüğümüz tüm bu çalışmalarının yanı sıra ulaştırılan 3 bin 364 dilekçeye de yanıt verdi. Böylece vatandaşların yaşamış olduğu budama başta olmak üzere ağaçlarda ve parklarda yaşanan sorunlara da birebir dönüş yaptı" dedi.

(HB-MK-Y)



12.01.2017 16:41:21 TSI

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