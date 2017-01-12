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Başkan Bozbey personeli dinledi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalışanlarla öğle yemeklerinde bir araya gelmeye devam ediyor.

Belediye personelinin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek için düzenlenen buluşmalarda, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Başkan Bozbey, bu defa Strateji Geliştirme Müdürlüğü personeliyle yemekte buluştu. Yemeğe İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Bircan Uysal ve İnsan Kaynakları Danışmanı Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz da katıldı.

Personeli dinleyen Bozbey, "Bu kurumun beyni Strateji Geliştirme Müdürlüğü'dür. Strateji Geliştirme Müdürlüğü çeşitli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin yürütülmesinde, yenilikçi projelerin geliştirilmesinde, bir kurumun gelecekteki stratejisini belirleyen, 50 sene sonra ne olacağını ölçebilen ve yönlendiren bir müdürlüktür. Bu nedenle çok önemsediğimiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden beklentilerimiz de çok fazla" diye konuştu.

(MŞ)



12.01.2017 16:44:00 TSI

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