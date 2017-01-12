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Serçin Kışlak yoluna dev kayalar yuvarlandı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'ye bağlı Serçin Mahallesi'nde yamaçtan düşen kayalar yolu kapattı.



Söke'nin Bafa Gölü kenarında bulunan Serçin Mahallesi ile yakınında bulunan Kışlak arasındaki yol üzerinde dağın yamaçlarından kayalar yuvarlandı. Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, Söke Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile yola düşen dev kayalar kırılarak, kepçe ile kamyona yüklenerek kaldırıldı. Son günlerde meydana gelen şiddetli yağışların toprağı yumuşatması nedeniyle meydana gelen olay sırasında yoldan kimsenin ya da aracın geçmiyor olması olabilesi bir felaketi önledi.

(LT-MB-Y)



12.01.2017 16:41:55 TSI

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