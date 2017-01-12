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Vali Gül, Aşık Veysel'in oğlunu hastanede ziyaret etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:43
Vali Gül, Aşık Veysel'in oğlunu hastanede ziyaret etti
Vali Gül, Aşık Veysel'in oğlunu hastanede ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu'nu tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret etti.
Kısa süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında yatan Şatıroğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, hastaya ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şatıroğlu'nun biran önce sağlığına kavuşmasını arzuladığını ifade eden Gül,"Hastamızın genel durumu iyi. İnşallah kısa sürede taburcu olur. Doktorlarımız ünlü ozanımızın oğlu ile yakından ilgileniyor ve gerekli tedavisi başarı ile devam ediyor. Hastamıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyor, acil şifalar diliyorum." dedi.
(UY-AÖ-Y)

12.01.2017 16:46:31 TSI
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