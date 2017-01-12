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Akşehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde 21 Aralık tarihinden bugüne kadar etkili olan kar yağışının ardından, Akşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 3. Bölge Şefliği ve KOSKİ Akşehir Bölgesi ekiplerinden oluşan kar temizleme ekibi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, Akşehir'de toplam 52 araç ve 137 personel ile kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bu çalışmalar esnasında halkın can ve mal güvenliği düşünülerek araç yolları için bin 50 ton tuz karışımı ve kaldırımlar için 10 ton civarı buz çözücü solüsyon kullanıldığına değinen Başkan Akkaya, "Özellikle araç yollarında tuz karışımı yoğun olarak kullanılmıştır. Kış şartları göz önüne alındığında karların kalkmasıyla beraber bozulan sathi kaplama ve asfalt yollarla ilgili olarak ta asfalt yollarımıza stoğumuzda bulunan 600 ton soğuk katkılı yama malzemesi ile yama yapım işine başlanmıştır" dedi.

Geçtiğimiz yıl doğal gaz, kanalizasyon ve elektrik altyapı çalışmalarının aynı anda başlaması ve sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda kazı çalışmalarına bağlı bozulmaların fazla olduğuna değinen Başkan Akkaya bu yollarda da ıslah çalışmalarına başladıklarını belirtti.

(CF-FM-Y)



12.01.2017 16:46:32 TSI

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