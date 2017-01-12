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Başsavcı İrcal'dan, 'Adalet ve Demokrasi' söyleşisi



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi tarafından organize edilen "Adalet ve Demokrasi" konulu söyleyişiye katıldı.

Okul konferans salonunda düzenlenen söyleşide Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, adaletin demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ederek öğrencilere adalet ve demokrasi konularında merak ettikleri hususlarda çeşitli bilgiler aktardı.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte Türk milletinin vatanına ve milletine ne kadar bağlı olduğunu ispatlayarak tüm dünyaya mesaj verdiğini ifade eden Başsavcı Murat İrcal, "Millet olarak zor bir dönemden geçmemize rağmen vatanımıza ve milletimize kastetmeye çalışan şer güçlere karşı tek yürek olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Bu nedenle siz gelecek nesillerinde vatanını ve milletini seven genç bireyler olarak en iyi makam ve mevkilere gelerek vatanımıza ve insanlığa hayırlı birer birey olarak yetişerek bu millete hizmet etmenizi istiyoruz" dedi.

Söyleşi sonrasında öğrencilerin merak ettikleri konularda sorularına cevap veren İrcal ve Cumhuriyet Savcıları Bayram Murat Vanlı ve Mustafa Yıldız'a Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimsel Lisesi okul müdürü Bilal Tan tarafından günün anısına çiçek takdim edildi.

Söyleşi programına Milli Eğitim Müdür yardımcısı Harun Tan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(UY-AÖ-Y)



12.01.2017 16:47:18 TSI

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