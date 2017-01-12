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Dündar vatandaşları dinledi

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:43
Dündar vatandaşları dinledi
Dündar vatandaşları dinledi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Her fırsatta halkla iç içe olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mehmet Akif Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaş ve esnafla bir araya geldi.
'Başkan Mahallemizde' projesi kapsamında ilçedeki mahalleri tek tek gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın son adresi Mehmet Akif Mahallesi oldu. Vatandaş ve esnaf ile bir araya gelen Başkan Dündar, mahalle sakinlerinin sıkıntılarına ve taleplerine kulak verdi. Belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve teknik ekip ile birlikte ilk olarak mahalleyi gezen Başkan Dündar, daha sonra girdiği bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinlerinden gelen istekleri tek tek not ettiren Başkan Dündar, Mehmet Akif Mahallesi'nin eksikliklerinin giderilmesi için ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları iletti.
Düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri ile mahallelerde yaşanan sıkıntıları yerinde gördüklerini ve birlikte çözüm ürettiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Masa başından değil, yerinden yönetim anlayışı ile Osmangazi'yi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Bu güne kadar halkımızla iç içe olduk. Yaşadıkları sorunlara birlikte çözüm ürettik. Biz hiçbir zaman halkımızdan kopuk olmadık. Vatandaş bizim değil, biz vatandaşımızın ayağına gideriz. Bu anlayışla hareket ettiğimiz için ortaya kaliteli hizmetler ortaya çıkıyor" dedi.
(MŞ)

12.01.2017 16:47:39 TSI
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