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Görme engelli öğrenciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:45
Görme engelli öğrenciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Görme engelli öğrenciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas'ta görme engelli bir öğrenci belediye tarafından başlatılan "Cumhurbaşkanım Yalnız Değilsin" kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.
Görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ile mektubu yazan Kübra Say mektubunu Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a teslim etti. Say mektubunda,"Sevgili Cumhurbaşkanımız ben sizi daima dinleyen sesinizi, derinden hisseden görme engelli biriyim. Yaptığınız bir konuşmada yalnız olduğunuzu söylediniz. Bilmenizi isterim ki asla yalnız değilsiniz. Biz Türk Milleti olarak her zaman yanınızda olacağız. Verdiğiniz tüm kararlarda sizi gururla destekleyeceğiz. Çünkü size bir güven duyuyoruz. Bunun içinde her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Aydınlık günlerde Türkiye'de birlik ve beraberlik içerisinde sizin liderliğinizde parlak zamanlar geçirmek dileğiyle, saygılarımla" ifadelerini yer verdi.
Mektup okunurken oldukça duygulanan Başkan Aydın da Say'a göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür etti.
(UY-AÖ-Y)

12.01.2017 16:49:22 TSI
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