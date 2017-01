YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Görme engelli öğrenciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Görme engelli öğrenciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas'ta görme engelli bir öğrenci belediye tarafından başlatılan "Cumhurbaşkanım Yalnız Değilsin" kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ile mektubu yazan Kübra Say mektubunu Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a teslim etti. Say mektubunda,"Sevgili Cumhurbaşkanımız ben sizi daima dinleyen sesinizi, derinden hisseden görme engelli biriyim. Yaptığınız bir konuşmada yalnız olduğunuzu söylediniz. Bilmenizi isterim ki asla yalnız değilsiniz. Biz Türk Milleti olarak her zaman yanınızda olacağız. Verdiğiniz tüm kararlarda sizi gururla destekleyeceğiz. Çünkü size bir güven duyuyoruz. Bunun içinde her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Aydınlık günlerde Türkiye'de birlik ve beraberlik içerisinde sizin liderliğinizde parlak zamanlar geçirmek dileğiyle, saygılarımla" ifadelerini yer verdi.

Mektup okunurken oldukça duygulanan Başkan Aydın da Say'a göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür etti.

(UY-AÖ-Y)



12.01.2017 16:49:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER