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Niğde'de göçe karşı Bafra koyunu



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda kurulca belirlenecek 3 kişiye toplam 60 dişi koyunla beraber 3 koç hibe edilecek.

KOP (Konya Ovası Projesi) desteğiyle Samsun Bafra ilçesinden getirilecek olan Bafra koyunu, Niğde'den işsizlik nedeniyle oluşacak göçü engellemeyi amaçlıyor. Bor ilçesine bağlı Tepeköy, Kayı, Emen köylerinden belirlenecek birer kişiye verilecek olan Bafra koyunu Niğde'de ilk olacak. Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programında konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Erdem Nortçu, hayvancılıkta ırk çeşitliğini artıracaklarını söyledi. Müdür Nortçu, 'Bu özellikleri itibari ile bölgemiz küçükbaş hayvancılığında ırk çeşitliliğini yakalamak, brim yem ve üretim giderlerinden daha fazla kazanç sağlama adına yola çıktık. İlk 3 ayımızda projemizi köy ve kasabalardaki yetiştiricilerimizle bir araya gelerek eğitim ayağını en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Uygulamalı olarak Kayı-Emen-Tepe Köy köylerinde proje ortaklarımızla oluşturacağımız komisyonda gelir düzeyi düşük ve alt yapısı ilgisi bilgisi olan 3 kişi ile 20+1 başlık sürü oluşturarak bölgeye adaptasyonu hastalıklara direncini verim özellikleri başta olmak üzere kontrol çalışmalarımızı yapacağız. Projemizden 3 bin 373 lira yem gideri +64 bin lira canlı hayvan alımı gideri + bin 250 lira aşı ve paraziter ilaçlama giderleri karışlanacaktır. Proje bütçesi 88 bin 297 lira. Amasya tigeme gezi uygulayacağız. Bu çalışmalarımızı ortaklarımızla yaparak aldığımız verileri basın yayın yolu ile paydaşlarımıza duyuracağız. Bir yıl sonra projemizi ortaklar paydaşlar etkilenen gruplar açısından değerlendirip sizlerle beraber kamuoyu ile paylaşarak sonlandıracağız.' dedi.

(YE-AÖ-Y)



12.01.2017 16:47:58 TSI

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