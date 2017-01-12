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Hakkari'de özel güvenlik bölgeleri açıklandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:46
Hakkari'de özel güvenlik bölgeleri açıklandı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari il merkezi ile 3 ilçesindeki 24 bölgede 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.
Bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 24 bölgenin, 13 Ocak 2017 günü saat 00:00:01'den 27 Ocak 2017 günü saat 23:59:59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca Hakkari il merkezi ve 3 ilçesinde özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.
(FT-MSA-Y)

12.01.2017 16:50:37 TSI
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