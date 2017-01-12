YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman Belediyesi yaşlıları unutmadı

Adıyaman Belediyesi yaşlıları unutmadı

(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM, yaşlılara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti hızla devam ediyor.

Açtığı kurslarla istihdama kapı aralayan, yaptığı yardımlarla da kamuoyundan büyük takdir toplayan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) evde bakım hizmeti veriyor.

Proje kapsamında maddi durumu zayıf yaşlıları evlerinde ziyaret eden TOGEM görevlileri yaşlılarla kurdukları sıcak diyaloglar sonrasında yaşlılar tıraş yapılıyor.

Bahçecik Mahallesinde ikamet eden maddi durumu zayıf 84 yaşındaki Yusuf Kaya ile 75 yaşındaki Mehmet Katan TOGEM görevlileri tarafından saç ve sakal tıraşı edildi.

TOGEM görevlileri tarafından tıraş edilen 74 yaşındaki Mehmet Katan, hayatında böyle bir hizmeti görmediğini ilk defa böyle güzel bir hizmetle karşılaştığını vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür ettiğini vurguladı.

TOGEM Görevlisi İrfan Rençber ise yaptığı konuşmada, "Bu hizmetimiz yaklaşık bir aydan beridir Adıyaman Belediyemizin yapmış olduğu yeni bir hizmettir. Bu projemiz kapsamında tespit ettiğimiz maddi durumu zayıf yaşlı vatandaşlarımızı periyodik şekilde evlerinde ziyaret ederek onların saç sakal tıraşlarını yapıyoruz. Bu hizmetin gerçekleşmesinde emeği olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(CK-BRN-Y)



12.01.2017 16:50:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER