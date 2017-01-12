YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kar sonrasında incelemede bulundular

Kar sonrasında incelemede bulundular



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Manisa'da etkili olan kar yağışı ve yağmurun ardından taşma ve tıkanıklık yaşanan mahalleler ve sokaklarda incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, kar yağışının ardından bazı sıkıntıların ortaya çıktığı mahalleleri ziyaret etti ve anlık müdahalelerin gerçekleştirilmesi için koordinasyon görevini üstlendi. Arslan; Gediz, Bayındırlık mahallelerinde mazgallarda incelemelerde bulundu. İshakçelebi, Kuşlubahçe ve Spil mahallelerinde meydana gelen tıkanıklıklara müdahale edilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğü ile istişarelerde bulunan Arslan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı iş makinesiyle tıkanıklıkların giderildiğini söyledi. İshakçelebi Mahallesi ve Mevlana Caddesi üzerinde biriken suyun da yine MASKİ marifetiyle giderildiğini belirten Arslan, kar yağışı sonrasında sorunların giderildiğini söyledi.

(SC-Y)



12.01.2017 16:52:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER