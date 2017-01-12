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Hakkari'de karla mücadele çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı ekiplerinin kar ve buzla mücadele çalışması devam ediyor.

Kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ara sokaklarda yola engel olan kar yığınları için çalışma başlattı. Bir süreden beridir karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri; yaya ve trafik akışını engelleyen kar yığınlarını iş makinelerinin yardımı ile şehir dışına taşıma çalışmalarını sürdürüyor.

Bir taraftan buz diğer taraftan ise biriken kar yığınları ile mücadele eden belediye ekiplerinin çalışmaları halen devam ediyor.

(FT-MSA-Y)



12.01.2017 16:56:52 TSI

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