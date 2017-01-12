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Vali Gül'den, il müdürlüklerine ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:53
Vali Gül'den, il müdürlüklerine ziyaret
Vali Gül'den, il müdürlüklerine ziyaret

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül, kentteki bazı il müdürlüklerini ziyaret etti.
Ziyaretleri kapsamında Çalışma ve İş Kurumu, İl Göç İdaresi, İl Nüfus ve Vatandaşlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İdari Hizmetler, İl Dernekler Müdürlükleri ile Sosyal Destek Proje Ofisini gezen Vali Gül, ilgili müdürlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Geçici bir süre mevcut binada hizmet verecek olan müdürlüklerdeki personellerle de sohbet eden Gül, aksaklıklara mahal verilmeden vatandaşlara en iyi şekilde cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.
Sivas Valiliği'ne yeni bir hizmet binası kazandırılacağını, bu konuda çalışmaların hızla devam ettiğini de dile getiren Gül, önümüzdeki yıllarda müdürlüklerin yeni hizmet binasına taşınacağını da sözlerine ekledi.
(UY-AÖ-Y)

12.01.2017 16:57:57 TSI
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