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Kızılay'ın kan bağışı çağrısına MASKİ'den destek

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:54
Kızılay'ın kan bağışı çağrısına MASKİ'den destek
Kızılay'ın kan bağışı çağrısına MASKİ'den destek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı'nın kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.
Türk Kızılayı'nın kan stoklarının düştüğünü duyurması üzerine yaptığı kan bağışı çağrısına, MASKİ Genel Müdürlüğü de kayıtsız kalmadı. Sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinen MASKİ, yönetimi ve çalışanları ile birlikte hizmet binası girişinde kurulan kan alma ünitelerinde kan bağışında bulundu. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ile Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran, Mahmut Bilgen ve Burak Aslay, kan bağışı uygulamasına öncülük ederek, kampanyaya destek oldular. MASKİ personeli de, Türkiye Kızılay Derneği tarafından Ege Bölgesi'nde mevcut hastanelerde kullanılmak üzere yürütülen bağış kampanyasına büyük katılım gösterdi.

"Sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam edeceğiz"
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, "Kurulduğu tarihten bu yana, yaklaşık 2 buçuk yıldır Manisa'nın her mahallesine hizmet götürme amacında olan MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Türkiye Kızılay Derneği Manisa Şubesi'nce organize edilen kan bağışı kampanyasına katıldık. Personelimiz büyük bir duyarlılık göstererek, kan bağışına yoğun şekilde katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye'mizin önderliğinde, sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki bütün kampanyalara mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kan, son dönemlerde yaşadığımız talihsiz olaylar nedeniyle ülkemiz insanı için daha da önemli hale gelmiştir. Bizler de küçücük de olsa bu ihtiyaca katkı sağladıysak, büyük mutluluk duyarız. Bize bu konuda destek vererek bizi uygulamaya yönlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e ve Genel Müdürü'müz Sayın Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyorum. Katılan ve bağış yapan arkadaşlarımı ayrıca kutluyorum. Gösterdikleri duyarlılık ve katılım nedeniyle personelimize şükranlarımı sunuyorum. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bundan sonraki sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaya devam edeceğiz. Bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Kızılay Derneği Manisa Şubesi ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
(SC-Y)

12.01.2017 16:58:36 TSI
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