Madde bağımlılığına karşı 'Tiyatrolu' mesaj
(Fotoğraflı)
Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - İş Sendika Sorgun Temsilciliği sponsorluğunda düzenlenen TMS yapım tiyatro topluluğunun sergilediği "Ben Babamın Kızıyım" adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.
Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen tiyatro oyununa Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekici, Şeker-iş Sendika Başkanı Turgut Gözübüyük, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Oyunda sevgi aile ilişkileri ve uyuşturucuya karşı mücadele temaları ön plana çıkarken, oyunda uyuşturucuya bulaşan bir kızın ailesinin desteği ile yeniden hayata kazandırılmasını konu aldı. 4 günde 8 seans ile 2 bin 500 seyirciyle buluşan, oyunu izleyen öğretmen ve öğrencilerden tam not aldı.
(RY-BMG-AÖ-Y)
12.01.2017 16:58:17 TSI
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