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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat'ta BYLOCK'tan 2 kişi tutuklandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:56
Yozgat'ta BYLOCK'tan 2 kişi tutuklandı

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında BYLOCK isimli haberleşme programı kullandığı tespit edilen 2 kişi cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı belirlenen ve sürdürülen operasyonlar sonunda BYLOCK isimli haberleşme programı kullandıkları tespit edilen O.K ve N.D isimli iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiler.
Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı bulunan ve 25.08.2016 tarihinde çıkarılmış oldukları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan O.K. ve N.D. isimli şahısların FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca kullanılan BYLOCK isimli şifreli haberleşme programını kullandıkları tespit edilmesi üzerine, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına istinaden gözaltına alınmış olup, alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir" ifadelerine yer verildi.
(BMG-AÖ-Y)

12.01.2017 17:00:08 TSI
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