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Vali Gül: "15 Temmuz içimizdeki hainlerin kullanıldığı bir süreç"



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Vali Davut Gül, Sivas Lisesi tarafından düzenlenen '15 Temmuz' adlı programa katıldı.

Programda konuşan Vali Davut Gül, 130 yıllık bir geçmişe sahip olan Sivas Lisesi'nde öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ve gezi parkı olaylarının tesadüf olmadığını söyleyen Gül, gezi parkı olaylarının olduğu dönemde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal anlamda en iyi dönemini yaşadığını vurguladı.

Türkiye'nin gün geçtikçe büyüdüğünü ancak bunu baltalamak istediklerini vurgulayan Gül, "Hatırlarsanız IMF'ye borçlarımızın sıfırlandığı, üçüncü köprünün ve ihalenin yapıldığı, kanal İstanbul'un gündeme geldiği ve gerçekten sosyal barışın, kardeşliğin en üst seviyede olduğu dönemde insanlar ağaçların kesilmesini bahane ederek bir darbe girişimi sergiledi" dedi.

Gezi parkı olaylarında başarılı olamayanların girişimlerine devam ettiğini ve 17-25 Aralık'ta bir senaryo ürettiklerini, ardından da 15 Temmuz'da bir darbe girişimine daha kalkıştıklarını belirten Gül, "Amerika iki sebepten dolayı çok güçlü. Birincisi kendi içindeki hainleri bulur ve mutlaka cezalandırır. İkincisi başka ülkelerin içinde bulunan hainleri bulur ve mutlaka faydalanır. İşin özeti bu. 15 Temmuz bizim içimizdeki hainlerin kullanıldığı bir süreç. Bir darbe girişimi de değil. Bir yönetimi devir alma işi değil. Eğer bir darbe girişimi olsaydı, bir yönetime talip olma meselesi olsaydı; doğuda, güney doğuda bulunan asker oradaki mevziisini terk edip Ankara'ya gelmezdi. Eğer milletimiz iradesini ortaya koymasaydı konuşan şey şu olurdu; Suriye'den 5-10 terörist girecek. Uluslararası güçler bu teröristleri bahane edip Türkiye'ye müdahale edip ikiye üçe bölünmüş bir ülke olacaktık. Çok şükür milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve Allah'ın yardımı ile de bu senaryo boşa gitti. Bundan sonra bize düşen görev, farklılıklarımızı zenginlik saymak" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise Sivas Lisesi'nin tarihe iz bırakan bir lise olduğunu vurgulayarak, "Sivas Lisesi sadece Sivaslıların değil, ülkenin birçok yerinden gelerek kendini eğitime adayanların okuduğu bir eğitim yeridir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program 15 Temmuz darbe girişimi anısına okunan türkü ve sinevizyon gösterisi ile devam etti. 15 Temmuz sürecinde yaşanan olayları anlatan fotoğrafların bulunduğu koridorun açılışını da yapan Gül ve beraberindekiler daha sonra eğitim gören öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Programa Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, okul müdürü Selahattin Erdem ve öğrenciler katıldı.

(UY-AÖ-Y)



12.01.2017 16:59:31 TSI

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