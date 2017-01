YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozok Üniversitesi ailesi, huzur evini ziyaret etti

YOZGAT (İHA) - Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey'in eşi Beyza Karacabey ve beraberindeki öğretim üyesi eşleri her ay düzenli olarak yaptıkları huzur evi ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılarla bir araya gelerek çeşitli ikram ve hediyeler takdim eden heyet, huzur evinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Beyza Karacabey, " Bozok Üniversitesi ailesi olarak huzur evi sakinlerini ziyaret programına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Huzur evi ziyaretimiz iki ay önce başladı. Her ay huzur evinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek onlarla bir araya geliyoruz. Ziyaretlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Amacımız huzur evinde kalan yaşlılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Huzur evi sakinlerimize bundan sonraki hayatlarında sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

