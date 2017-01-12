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Bozok Üniversitesi ailesi, huzur evini ziyaret etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:58
Bozok Üniversitesi ailesi, huzur evini ziyaret etti
Bozok Üniversitesi ailesi, huzur evini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey'in eşi Beyza Karacabey ve beraberindeki öğretim üyesi eşleri her ay düzenli olarak yaptıkları huzur evi ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.
Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılarla bir araya gelerek çeşitli ikram ve hediyeler takdim eden heyet, huzur evinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet etti.
Ziyarete ilişkin açıklama yapan Beyza Karacabey, " Bozok Üniversitesi ailesi olarak huzur evi sakinlerini ziyaret programına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Huzur evi ziyaretimiz iki ay önce başladı. Her ay huzur evinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek onlarla bir araya geliyoruz. Ziyaretlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. Amacımız huzur evinde kalan yaşlılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Huzur evi sakinlerimize bundan sonraki hayatlarında sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.
(BMG-AÖ-Y)

12.01.2017 16:59:47 TSI
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