12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başlıyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:09
AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başlıyor
AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başlıyor

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti 17. Dönem Siyaset Akademisi eğitim programının Aydın'da Cumartesi günü başlayacağını belirtti.
Aydın'da AK Parti 17. Dönem Siyaset Akademisi eğitim programı, 14 Ocak 2017 günü saat 18.00'da 180 kişinin katılımı ile Aydın Halk Eğitimi Merkezi'nde başlayacak. Her Cumartesi-Pazar toplam 6 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek kursta, dönem sonunda ülke genelinde aynı anda yapılacak sınav sonucunda il bazında ilk 3'e giren katılımcılara AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından başarı belgesi ve plaket verilecek.
AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; "AK Parti'nin geleneksel 17. Dönem Siyaset Akademisi eğitim programı Temmuz 2016 döneminde ilk başlama duyurusunu yapmamıza rağmen ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz Felaketinin ardından tekrar sosyal dengelerin yerini bulması ve Büyük Türkiye yolculuğundaki adımlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatabilmek için derslerine ilimizde 14 Ocak 2017 tarihinde başlayacaktır. Siyaset Akademilerini partimizin Ar-Ge Başkanlığı düzenler ve başkanlığımız toplumsal sorunları tanımlayıp, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirmek ve bunu toplumdan uzak bir şekilde değil toplumun içerisinde yer alan kişiler, kurumlar ve diğer aktörlerle birlikte yapma yöntemlerinden biridir. 8 hafta boyunca dersleri takip edecek olan katılımcılarımız, Türk Siyasetine Giriş, Siyasal Sistemler ve İdeolojiler, Siyasal Strateji ve İletişim Becerileri başlıklarına ek olarak bu yıl deneyim paylaşımları bölümünde demokratik bir platformda daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdan da şahit olma şansını elde edeceklerdir" dedi.
(OD-MB-Y)

12.01.2017 17:13:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Serçin Kışlak yoluna dev kayalar yuvarlandı
YEREL

SERÇİN KIŞLAK YOLUNA DEV KAYALAR YUVARLANDI
Kazaya müdahale eden polis memurundan kötü haber
YEREL

KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURUNDAN KÖTÜ HABER
Soluk borusundan 2,5 santimlik yabancı cisim çıkartıldı
YEREL

SOLUK BORUSUNDAN 2,5 SANTİMLİK YABANCI CİSİM ÇIKARTILDI
Kazaya müdahale eden polis memuru şehit oldu
YEREL

KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Aydın'da okullar arası masa tenisi grup müsabakası başlıyor
YEREL

AYDIN'DA OKULLAR ARASI MASA TENİSİ GRUP MÜSABAKASI BAŞLIYOR
feler'de Ata Mahallesi kapalı pazaryerine kavuşuyor
YEREL

FELER'DE ATA MAHALLESİ KAPALI PAZARYERİNE KAVUŞUYOR
Gazeteci Arslan'ın Acı Kaybı
YEREL

GAZETECİ ARSLAN'IN ACI KAYBI
Mangal İncirliova'da ikinci etap çalışmalar başlatıldı
YEREL

MANGAL İNCİRLİOVA'DA İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Kuşadası'nda ney, kanun ve tanbur resitali
YEREL

KUŞADASI'NDA NEY, KANUN VE TANBUR RESİTALİ
Kuşadası Hollanda'da tanıtılıyor
YEREL

KUŞADASI HOLLANDA'DA TANITILIYOR
Aydın'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AYDIN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Aydın'da kar okul bahçesindeki çatıyı çökertti
YEREL

AYDIN'DA KAR OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇATIYI ÇÖKERTTİ
Taekwondo ANALİG Grup müsabakaları Nazilli'de başlıyor
YEREL

TAEKWONDO ANALİG GRUP MÜSABAKALARI NAZİLLİ'DE BAŞLIYOR
CHP Aydın Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Oluşturuldu
YEREL

CHP AYDIN BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU OLUŞTURULDU
Aydın'a 13 yılda 169 milyonluk demiryolu yatırımı yapıldı
YEREL

AYDIN'A 13 YILDA 169 MİLYONLUK DEMİRYOLU YATIRIMI YAPILDI
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazilli Devlet Hastanesinde 'Gebe Okulu' açıldı
YEREL

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİNDE 'GEBE OKULU' AÇILDI
Ambarcık Parkı mahallelinin hizmetine açıldı
YEREL

AMBARCIK PARKI MAHALLELİNİN HİZMETİNE AÇILDI
Aydın'da Nadir Görülen Kar Buzlanma Kazalara Neden Oldu
YEREL

AYDIN'DA NADİR GÖRÜLEN KAR BUZLANMA KAZALARA NEDEN OLDU
Diyaliz merkezlerinde enfeksiyon gelişiminin önüne geçilecek
YEREL

DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON GELİŞİMİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Genç memurlardan alarm veren kan stoklarına anlamlı katkı
YEREL

GENÇ MEMURLARDAN ALARM VEREN KAN STOKLARINA ANLAMLI KATKI
Altan; &quot;Danalarımız milli servettir&quot;
YEREL

ALTAN; "DANALARIMIZ MİLLİ SERVETTİR"
Kar yağdı, helvasını yediler
YEREL

KAR YAĞDI, HELVASINI YEDİLER
Efeler Belediyesi'nden kar mesaisi
YEREL

EFELER BELEDİYESİ'NDEN KAR MESAİSİ