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AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başlıyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti 17. Dönem Siyaset Akademisi eğitim programının Aydın'da Cumartesi günü başlayacağını belirtti.

Aydın'da AK Parti 17. Dönem Siyaset Akademisi eğitim programı, 14 Ocak 2017 günü saat 18.00'da 180 kişinin katılımı ile Aydın Halk Eğitimi Merkezi'nde başlayacak. Her Cumartesi-Pazar toplam 6 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek kursta, dönem sonunda ülke genelinde aynı anda yapılacak sınav sonucunda il bazında ilk 3'e giren katılımcılara AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından başarı belgesi ve plaket verilecek.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; "AK Parti'nin geleneksel 17. Dönem Siyaset Akademisi eğitim programı Temmuz 2016 döneminde ilk başlama duyurusunu yapmamıza rağmen ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz Felaketinin ardından tekrar sosyal dengelerin yerini bulması ve Büyük Türkiye yolculuğundaki adımlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatabilmek için derslerine ilimizde 14 Ocak 2017 tarihinde başlayacaktır. Siyaset Akademilerini partimizin Ar-Ge Başkanlığı düzenler ve başkanlığımız toplumsal sorunları tanımlayıp, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirmek ve bunu toplumdan uzak bir şekilde değil toplumun içerisinde yer alan kişiler, kurumlar ve diğer aktörlerle birlikte yapma yöntemlerinden biridir. 8 hafta boyunca dersleri takip edecek olan katılımcılarımız, Türk Siyasetine Giriş, Siyasal Sistemler ve İdeolojiler, Siyasal Strateji ve İletişim Becerileri başlıklarına ek olarak bu yıl deneyim paylaşımları bölümünde demokratik bir platformda daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdan da şahit olma şansını elde edeceklerdir" dedi.

(OD-MB-Y)



12.01.2017 17:13:07 TSI

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