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Bingöl'de terör operasyonu

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:09
Bingöl'de terör operasyonu

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl Valiliği, Jandarma Komando Alay Komutanlığınca devam eden operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarına ait malzemeler ele geçirildi.
Bingöl Valiliği, 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığınca BTÖ mensuplarına yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-5" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, "BTÖ mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Bingöl'ün Kiğı ilçesi Kuşçimeni ve Darköprü köyleri arasında kalan kırsal alanda icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-5 operasyonunda BTÖ mensuplarına ait 1 adet şişme bot, 1 adet can yeleği, 1 adet testere, 1 adet tencere, 1 adet ekmek pişirme sacı, 1 adet 5 litre sıvı yağ, 1 adet 5 kilogramlık salça, 1 adet çanta sırtlığı, 1 adet mont, 1 adet puşi, 1 adet makara ipi ele geçirilmiştir" denildi.
(YA-MP-Y)

12.01.2017 17:13:23 TSI
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