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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Büyükşehir'in Meclis Üyeleri Ejder3200'ü Gezdi

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:11
Büyükşehir'in Meclis Üyeleri Ejder3200'ü Gezdi
Büyükşehir'in Meclis Üyeleri Ejder3200'ü Gezdi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyeleri, Palandöken Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi'nde yapılan yatırımları inceledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından düzenlenen gezide meclis üyelerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken'de yapılan tesis çalışmaları, gondollar, liftler, pist düzenlemeleri, yiyecek ve içecek istasyonları, cam küre, güvenlik sistemi ve diğer yatırımlar anlatıldı. Gerçekleştirilen gezi sonrası Başkan Sekmen ve meclis üyeleri Snowdora Oteli'ne geçti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, Palandöken Ejder3200 ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımları tek tek anlattı. Oldukça verimli geçen toplantı sonrası görüşlerini belirten Başkan Sekmen, 60 günde 60 projenin hayata geçtiğini bildirdi. Sekmen, "Kayak Merkezleri Büyükşehir Belediyemizin bünyesine geçtikten sonra büyük çalışmalar gerçekleşti. Bunlarla birlikte şehrimizin uluslararası platformda daha iyi tanıtılmasına yardımcı olacak olan Ejder3200 markasını oluşturduk. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Allah'ın bize verdiği bu nimeti çok iyi kullanmalıyız. Şehrimizin gelişimi için fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Dağımızın tanıtımı için hep birlikte el ele vermeliyiz" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

12.01.2017 17:15:59 TSI
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