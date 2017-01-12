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Mardin Müftüsü görevine başladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:13
Mardin Müftüsü görevine başladı
Mardin Müftüsü görevine başladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin İl Müftülüğüne atanan İsmail Çiçek, yeni görevine başladı.
İl Müftüleri kararnamesi kapsamında Mardin eski İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un Mersin Müftülüğü görevine atanmasıyla Mardin İl Müftülüğü görevine atanan İsmail Çiçek, yeni görevine başladı. Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, eski görev yeri olan Samsun'un Bafra ilçesinden ayrılarak Mardin'deki yeni görevine başlayarak tebrikleri kabul etmeye başladı.
İl Müftüsü İsmail Çiçek'e yeni başlamış olduğu görevinden dolayı ziyaret edip başarılar dileyen Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ersan, daha önce de Mardin'de görev yapmış, Mardin'i yakından bilen bir il müftüsüyle beraber çalışacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
(MSK-MP-Y)

12.01.2017 17:18:14 TSI
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